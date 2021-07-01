عضو في مجلس السيادة: اتفاق جوبا وضع معيارا حقيقيا لمعالجة قضايا السودان

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الطاهر أبوبكر حجر أن اتفاق جوبا لسلام السودان وضع معيارا حقيقيا وشفافا لمعالجة كافة قضايا السودان، مشددا على أهمية توحيد الجهود لتنفيذ بنوده، خاصة البروتوكولات الثمانية الخاصة بولايات دارفور.

ودعا أبو بكر حجر - خلال لقاء مع مسئولين في ولاية شرق دارفور (غرب السودان) - إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، ونبذ الصراع القبلي والجهوي، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن التعايش السلمي يُعد السبيل الأوحد لحل كافة قضايا السودان.

وشدد على عزم الحكومة الإنتقالية على استكمال عملية السلام في السودان، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وتكوين جيش وطني قومي موحد، بجانب تشكيل القوات المشتركة التي ستنتشر في كل ولايات دارفور من أجل السلام وتأمين المواطنين في قراهم ومزارعهم.