رئيس مدينة بيلا يتابع حملات رفع كفاءة منظومة النظافة بالميادين والشوارع

تابع جمال ساطور رئيس الوحدة المحلية لمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جهود الحملات اليومية التي تنفذها الوحدة لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع الإشغالات بميادين وشوارع المدينة، تحت إشراف محمد أمير ضبعون نائب رئيس المدينة، بمشاركة أحمد فتحي مدير قسم النظافة ومشرفي وعمال القسم بالمدينة، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية من لوادر وسيارات وجرارات.

ورفعت الحملات، القمامة والتراكمات اليومية وفرغت حاويات القمامة من أماكن التجميع، في شوارع المدينة، وتم نقلها إلى المقالب العمومية بكوم حمامو بمعدات الوحدة المحلية.

كما تم رفع عدد من الإشغالات في الشوارع والأحياء، حفاظا على البيئة وحياة المواطنين وتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخصوصا كورونا و تيسيرا لحركة المواطنين.

كما نفذت الحملات، من خلال وحدة الملاريا بالإدارة الصحية ببيلا، أعمال الرش والتطهير والمقاومة ضد الحشرات الصيفية لشوارع المدينة وأماكن التجمعات، للقضاء على انتشار البعوض والناموس، تزامنًا مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.