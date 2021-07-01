 مصادر: السعودية وروسيا تتفقان مبدئيا على زيادة تدريجية في إنتاج أوبك بلس - بوابة الشروق
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مصادر: السعودية وروسيا تتفقان مبدئيا على زيادة تدريجية في إنتاج أوبك بلس

فيينا - د ب أ
نشر في: الخميس 1 يوليه 2021 - 4:23 م | آخر تحديث: الخميس 1 يوليه 2021 - 4:23 م

أفادت مصادر بأن السعودية وروسيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي لزيادة إنتاج تحالف "أوبك بلس" من النفط بصورة تدريجية خلال الأشهر القادمة.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن تفاصيل الزيادة.

 

وذكرت المصادر أن المقترح الذي يجري التشاور بشأنه حاليا يتركز على زيادة إنتاج التحالف بنحو مليوني برميل يوميا بين أغسطس وديسمبر.

 

ولفتت المصادر إلى أن أي اتفاق سيكون مرتبطا بوضع المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، اللتين تسعيان إلى إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

 

وارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 50% هذا العام، في ظل تعافي الطلب العالمي مع الخروج من تداعيات جائحة كورونا بصورة تتجاوز الزيادات في مستويات إنتاج أوبك بلس التي جرى خفضها بشكل كبير العام الماضي.

 


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