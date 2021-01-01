إحباط محاولة 3 أشخاص اختطاف آخر في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يظهر خلاله شخصان يقومان بمحاولة خطف آخر بالإسكندرية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، يظهر خلاله شخصان يقومان بإجبار آخر على استقلال سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد هوية المجني عليه الظاهر بمقطع الفيديو، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه، ثم توقفت أمامه سيارة "ميكروباص" خرج منها أحد الأشخاص قام بإجباره على استقلال السيارة، وشخص آخر مستقل دراجة نارية يقوم بمراقبة الطريق، ثم قاموا بإنزاله بأحد الشوارع وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم (ثلاثة أشخاص - مقيمون بمحافظة الإسكندرية)، وضبط بحوزتهم الدارجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أحدهم أنه قام بالاستعانة بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، ظناً منه بأن المجني عليه هو محدث إصابة شقيقه، وعقب تأكده بأنه ليس هو المقصود، قاموا بتركه بالشارع المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.