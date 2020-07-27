انطلاق أول قمر اصطناعي كويتي من قاعدة بولاية فلوريدا الأمريكية

أعلن مؤسس ومدير عام شركة الفضاء المداري الدكتور بسام الفيلي، اليوم الأربعاء، انطلاق أول قمر اصطناعي كويتي «قمر الكويت» من قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية «كيب كانافيرال» في ولاية فلولايدا الأمريكية.

وقال الفيلي إن "قمر الكويت عبارة عن خطوة جديدة في رحلة الكويت للفضاء".

وأضاف أن الهدف الأساسي من قمر الكويت هو بناء القدرات الكويتية في تصميم وتجميع الأقمار الاصطناعية وتطوير تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

وأردف أنه "قبل 6 أشهر نجحنا في إطلاق أول تجربة علمية من الكويت للفضاء واليوم شهدنا اطلاق اول قمر اصطناعي باسم الكويت ونحن مستمرين في الخطوات باتجاه بناء القدرات الكويتية في مجال الفضاء وتأسيس برنامج فضاء كويتي اسوة بالدول الشقيقة المجاورة".

وأوضح الفيلي أن "الكويت دخلت مجال الفضاء من خلال وظيفتين وهي بث نشيد الكويت الوطني من الفضاء الى دول العالم وكذلك رسالة نصية تبين أن قمر الكويت هو أول قمر اصطناعي كويتي أما الوظيفة الثانية فهي أن يكون القمر منصة لمبادرة برامج في الفضاء للطلبة وهذه المبادرة تتيح الفرصة للطلبة التفاعل المباشر مع قمر اصطناعي حقيقي يدور فعليا حول الأرض بهدف تعليم تكنولوجيا الاقمار الاصطناعية".

وقال "يعتبر قمر الكويت قمر اصطناعي تعليمي بحجم متناهي الصغر او نانومتري ويعرف هذا النوع أيضا باسم قمر اصطناعي مكعب او كيوب سات ويبلغ حجم القمر الاصطناعي 10 سنتيمتر مكعب ووزنه 1 كيلو غرام وسيتم وضعه على مدار متزامن مع الشمس وهو احد أنواع المدارات القطبية".