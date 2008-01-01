سياسي ياباني: ينبغي أن يبقى منع المشجعين في أولمبياد طوكيو خيارا قائما

قال ناتسو ياماجوتشي زعيم حزب كوميتو، الحزب الأصغر في الائتلاف الحاكم في اليابان، اليوم الخميس، إن منع المشجعين من أولمبياد طوكيو يجب أن يظل خيارا وسط مخاوف من حدوث زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن تصريحات ياماجوتشي تأتي في الوقت الذي يفكر فيه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا فيما إذا كان سيمدد الحالة شبه الطارئة التي تخضع لها العاصمة طوكيو والمحافظات المحيطة قبل أقل من شهر على بدء الألعاب.

وقال ياماغوتشي- في تصريح للصحفيين- "قلت إننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن حدوث انتعاش في الإصابات وهذا بالضبط ما نراه الآن". "آمل أن تظل الحكومة منفتحة على إمكانية منع المشجعين وإبلاغ الجمهور بأي قرارات في الوقت المناسب".

في سياق متصل، أنهى أحد أفراد الفريق الأولمبي الأوغندي الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لدى وصوله إلى اليابان، فترة الحجر الصحي التي استمرت عشرة أيام.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، أن اللاعب توجه اليوم إلى مدينة "إزوميسانو" في محافظة "أوساكا" والتي ستستضيف معسكر تدريب الفريق الأوغندي، مشيرا إلى أن مسئولين في المدينة قالوا إنه سيجرون المزيد من الاختبارات قبيل اتخاذ قرار بشأن موعد بدء الفريق لتدريباته.

وأضاف التلفزيون أن اللاعب ثبتت إصابته بفيروس كورونا عقب وصوله إلى مطار "ناريتا" بالقرب من العاصمة "طوكيو" في 19 من شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن عضوا آخر من الفريق الأوغندي أصيب أيضا بالفيروس.

ومن المقرر إقامة أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 من شهر يوليو الجاري، حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، تليها دورة الألعاب البارالمبية، لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تجرى في الفترة من 24 أغسطس حتى الخامس من سبتمبر المقبل.