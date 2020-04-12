مساعد رئيس الرقابة المالية يوضح مزايا التأمين على وثائق السفر

قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن وثيقة التأمين على وثائق السفر، تؤمن على المصريين المسافرين إلى الخارج خلال رحلاتهم القصيرة التي لا تتعدى 90 يومًا متتالية، مشيرًا إلى أن المواطن يستطيع التمتع بمزاياها طوال مدة سريان جواز السفر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن التأمين وسيلة لإدارة المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص أو أي منشأة صناعية أو تجارية.

وأوضح أن التأمين على وثائق السفر إجباري، ويتم عمله من خلال تجهيز جواز السفر أو استخراجه للمرة الأولى، قائلًا إن وثيقة التأمين توفر للمواطن مجموعة من المزايا.

وأشار مساعد رئيس الرقابة المالية، إلى أن الوثيقة تتحمل النفقات الطبية وتكاليف العلاج والإقامة بالمستشفيات في الخارج أثناء سفر المواطن بحد أقصى 30 ألف يورو أيًا كان سبب السفر، طالما كانت مدة السفر لا تتعدى 90 يومًا متتالية.

ولفت إلى أن الوثيقة تتحمل عن المواطن تكاليف نقله أو إعادة المؤمن عليه إلى مصر، حال وقوع حادث أو تعرضه لمرض طارئ يتطلب نقله بطريقة طبية معينة، إضافة إلى دفع تكاليف إعادة الجثمان إلى أرض الوطن حال وفاة المسافر.

وذكر أن المواطن بإمكانه التوجه إلى المجمعة المصرية للتأمين على وثيقة السفر في القاهرة، لاستصدار الوثيقة للمدة المتبقية من مدة سريان جواز السفر، إذا كان جواز سفره ساريًا.

https://www.youtube.com/watch?v=hZQRvbLUVDM

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه من بداية شهر يوليو المقبل، سيتم إلزام الراغبين في تجديد أو استخراج جواز السفر، باستصدار وثيقة تأمين إجبارية على وثائق السفر.

وتستهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة، بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.