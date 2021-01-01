خلال السنوات الـ7 الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، بأدائه اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، شهدت مصر تطورات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، عمل خلالها الرئيس بخطوات سريعة وحاسمة على تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، التي أسهمت في دخول اقتصاد البلاد طور التعافي، وزيادة الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

شملت تلك النهضة السريعة جوانب مختلفة من صور التغيير والتطوير التي شهدتها المجالات الخدمية والمرفقية المختلفة وثيقة الصلة بحياة المواطنين، لتحسين أوضاعهم المعيشية، تعرضها لكم "الشروق"، مع التركيز على المشروعات الجديدة التي انتشرت في ربوع مصر كافة، لتضع حجر الأساس للتنمية المستدامة وفق خطة مصر- 2030.

بعد سنوات طويلة من الحياة على هامش المدن، داخل مساكن غير آدمية، تهدد حياتهم كل لحظة، ولا يحصلون فيها على أدنى حقوقهم كبشر، تبدلت حياة قاطني العشوائيات في مصر، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، أخذ على عاتقه مهمة تطوير المناطق العشوائية، وتحويلها إلى مدن حديثة تصلح للحياة، بهدف خلو مصر من العشوائيات خلال عدة سنوات.

من منازل ضيقة لا تحتوي على أساسيات البنية التحتية من المرافق والخدمات إلى مساكن تشبه الكمبوندات، مصممة على أحدث النظم الهندسية في التخطيط العمراني، من شوارع واسعة، ملاعب، مناطق خدمية، ترفيهية، دور عبادة، تحولت عدة مناطق عشوائية في مصر إلى وحدات سكنية يتوافر بها الأمن والسلامة والرعاية والترفيه.

• غيط العنب.. بشاير الخير

من منطقة عشوائية حاضنة للبلطجة والفقر إلى منطقة تبدلت ملامحها، تضم عددًا من المباني العصرية، ومراكز التدريب المهني المتطورة، تغيرت عشوائية غيط العنب بالإسكندرية خلال 3 سنوات فقط، لتصبح مدينة بشاير الخير، التي تعد أول طفرة تنموية في العشوائيات، والتي تضم 34 عمارة، بإجمالى 1632 وحدة سكنية، مجهزة بمنظومة خدمية متكاملة.

وبمنطقة غيط العنب أيضا، شيدت المرحلة الثانية من بشاير الخير، التي تضم 1869 وحدة سكنية جديدة، كاملة التأثيث والمفروشات، وتتضمّن عددا من المحال والمراكز التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب من سكان المنطقة.

• القباري.. بشاير الخير 3

أما المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير، فقد حولت المنطقة العشوائية بحي القبارى غرب الإسكندرية إلى تجمع عمرانى جديد، يضم 11 ألف وحدة سكنية، شاملة التجهيزات والمرافق والفرش، و3 منشآت خدمية، و6 مساجد بينهم مسجدين يتسع كل منهما لـ800 مُصلٍّ، ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية.

• حي الأسمرات.. 3 مدن متكاملة

وظهرت مدينة الأسمرات بمراحلها الثلاث بحي المقطم، أول وأهم وأكبر المشاريع لتطوير المناطق العشوائية، التى استوعبت أكثر من 15 ألف أسرة حتى الآن، وخلصت القاهرة من عشوائياتها، بـ3 مراحل تم إنشاؤها على مساحة 185 فدانا تقريبا، وفي العام الماضي تم الانتهاء منها بالكامل، بإجمالى حوالي 19 ألف وحدة سكنية.

ففي المدن الجديدة، نُقل سكان المناطق العشوائية الغير آمنة بالقاهرة منها إسطبل عنتر وعزبة خيرالله والدويقة إلى مساكن حضارية شاملة المرافق الداخلية والخارجية، كالمياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء، إلى جانب المناطق الخدمية مثل مجمع مدارس لمراحل التعليم المختلفة ووحدات شرطة ومطافي وإسعاف وأسواق حضارية.

• مثلث ماسبيرو.. واجهة حضارية

خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل، تسعى الدولة إلى تطوير مثلث ماسبيرو من منطقة عشوائية إلى واجهة حضارية تزين العاصمة، وتخلصها من أكثر المناطق العشوائية بها، وأيضا توفير حياة كريمة لآلاف المواطنين الذين كانوا يعيشون فيها.

ويشمل مخطط التطوير إنشاء حي سكني، وأنشطة سياحية وترفيهية ومبانٍ إدارية وأخرى فندقية، وصالات عرض ومتاحف، ومساحات خضراء، ومسارات مشاه، بالإضافة لتسكين الأسر، الراغبة في العودة للمثلث بعد انتهاء أعمال التطوير، حيث يتم بناء 1000 وحدة سكنية لهم.

• تل العقارب.. روضة السيدة

وفي منطقة تل العقارب بحي السيدة زينب بالقاهرة، يجري إنشاء أحدث مشروع سكني حضاري متكامل، على مساحة 7 أفدنة، بعد إزالة المباني العشوائية، تحت اسم "روضة السيدة"، ليضم حوالي 815 وحدة سكنية كاملة التشطيب، يتم نقل سكان المنطقة إليها بعد الانتهاء منها، بالإضافة إلى 198 وحدة تجارية، وممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات.

• مشروع المحروسة بالسلام

وفي حي النهضة بمدينة السلام، تدشن الدولة المشروع السكني القومي "المحروسة"، الذي يتم على مرحلتين، بمساحة 51 فدانا، بواقع حوالي 200 عمارة حضارية، تضم حوالي 5 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مناطق خدمات ومساجد، لنقل أهالى المناطق الخطرة والعشوائيات إليه.

• أبو رجيلة.. أهالينا 1،2

وبمنطقة أبو رجيلة بمدينة السلام، أطلق مشروع "أهالينا" لتطوير المنطقة العشوائية، وتحويلها من خلال مرحلتين إلى منطقة سكنية جديدة على مساحة 25 فدانا، بإقامة حوالي 2500 وحدة سكنية مفروشة، ومراكز طبية ومولات تجارية ومراكز شباب ومساجد وكنيسة ومدارس ومسطحات خضراء وأماكن انتظار سيارات.