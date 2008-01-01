قيرغيزستان تسجل 1392 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت قيرغيزستان 1392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 126 ألفا و395 حالة إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" -وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 616 حالة تعاف جديدة، ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 110 آلاف و698 متعافيًا، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2009 حالات.

وأضاف المركز أيضا أن 3389 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 899 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أن أكثر من 115 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، أو ما يمثل 1% تقريبا من إجمالي عدد السكان.