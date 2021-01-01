محافظ أسوان يوجه بسرعة إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بطريق فيله

وجه أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بالانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بطريق فيله بمدينة أسوان.

وتابع المحافظ أعمال الإصلاح بخط الصرف، موجهًا بإعادة تشغيل المياه وتدفقها وعودتها مرة أخرى إلى جميع الأماكن التي انقطعت عنها.

ولفت إلى أنه ت الدفع بـ 5 سيارات لتوزيع مياه الشرب على المناطق المتضررة من الكسر لتوفيرها للمواطنين، فيما تم شفط وسحب الكميات المتراكمة من المياه عقب الكسر بالخط الرئيسي للطرد بواسطة 8 سيارات وفنطاس، علاوة على إعادة الشئ لأصله لطريق فيله بعد انتهاء أعمال الإصلاح لضمان انتظام الحركة المرورية.

وكلف محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالتواجد الميداني بموقع الكسر للوقوف من أرض الواقع على الجهود المبذولة من الفرق الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع المقاولون العرب لسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح لخط الطرد الذي يربط محطة الرفع رقم 11 بالكرور بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال حيث يصل طول الخط إلي 3.5 كم بقطر 600 مللي.