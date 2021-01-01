الأرجنتين ترفع أسعار وقود الديزل الحيوي والإيثانول الحيوي

رفعت الأرجنتين الحد الأدنى لسعر وقود الديزل الحيوي ووقود الإيثانول الحيوي المستخدمين في مركبات الوقود الخليط مع الوقود الأحفوري التقليدي، وفقا لقرارين منفصلين تم نشرهما في الجريدة الرسمية للحكومة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه وفقا للجريدة الرسمية، وصل سعر الإيثانول الحيوي إلى 55.663 بيزو للتر الواحد، فيما وصل سعر وقود الديزل الحيوي إلى 112 ألف بيزو للطن.

وسوف تُطبق الأسعار الجديدة بأثر فوري، وتظل سارية المفعول حتى يتم نشر قرار جديد.

يتم تحديد نسبة خلط وقود الديزل الحيوي الإلزامي مع أنواع وقود الديزل الأخرى بحد أدنى 5% من الحجم الإجمالي، ولا يجوز أن يتجاوز 10%.

وتسري لائحة الوقود الخليط حتى 31 يوليو.