زعيم كوريا الشمالية يرغب في توسيع العلاقات مع الصين

شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، على الأهمية الإستراتيجية للعلاقة مع الصين لبلاده.

وفي معرض إرسال التحية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني اليوم الخميس، أكد كيم على "الإيمان الراسخ في عدالة القضية الاشتراكية والشيوعية" التي توحد الدولتين.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن كيم القول، إن كوريا الشمالية والصين سوف "تسرعان تقدمهما صوب مستقبل أفضل متغلبين على الصعوبات والمحن بصداقتهما النشطة وروابط القرابة".

ودافع كيم عن الحزب الشيوعي الصيني ضد الضغط من الخارج، مشيرا إلى أن"(القوى العدائية) والافتراءات الخبيثة والضغط الشامل على الحزب الشيوعي الصيني ليست سوى محاولة أخيرة ولا يمكنها وقف التقدم الجاري للشعب الصيني الملتف حول السكرتير العام شي جين بينج باتجاه نصر جديد".

وفسر المراقبون الرسالة على أنها موجهة للعلاقات الصينية- الأمريكية المتوترة.

يشار إلى أن الصين هي أهم حليف لكوريا الشمالية المعزولة دوليا، حيث تمثل الدولة المجاورة أكثر من 90% من تجارتها.



