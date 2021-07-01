أظهرت جداول الشحن والتحميل من ميناء السدرة أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا اعتزام الأخيرة تصدير 11 شحنة من النفط الخام يصل حجمها الإجمالي 6ر7 مليون برميل خلال الشهر الحالي ككل بما يعادل 245 ألف برميل يوميا، مقابل 293 ألف برميل يوميا خلال يونيو الماضي.



وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن جدول التحميل بالنسبة لخامات النفط الليبي الأخرى خلال الشهر الحالي يشير إلى اعتزام ليبيا تصدير 8 شحنات من خام حقل الشرارة بإجمالي 5ر5 مليون برميل بما يعادل 178 ألف برميل يوميا مقابل 196 ألف برميل خلال الشهر الماضي. كما تعتزم ليبيا تصدير 4 شحنات من ميناء أبو الطفل بما يعادل 65 ألف برميل يوميا مقابل 87 ألف برميل يوميا في الشهر السابق.



في الوقت نفسه تعتزم ليبيا تصدير 12 شحنة بإجمالي 6ر3 مليون برميل بما يعادل 116 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي من ميناء راس لانوف مقابل 95 ألف برميل يوميا في حزيران/يونيو الماضي.



تعتزم ليبيا تصدير 12 شحنة من خامي سرير ومسلة بإجمالي 6 ملايين برميل بما يعادل 194 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي من ميناء الحريقة. كما تعتزم تصدير 3 شحنات من ميناء البريقة بإجمالي 600 ألف برميل خلال الشهر الحالي، بما يعادل 58 ألف برميل يوميا.



وتعتزم تصدير 5 شحنات بإجمالي 630 ألف برميا لكل شحنة بإجمالي 2ر3 مليون برميل خلال الشهر الحالي أي بما يعادل 102 ألف برميل يوميا مقابل 105 آلاف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.