الجيش اليمني يسقط مسيرتين حوثيتين أطلقتا تجاه مأرب

أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين، تابعتين لميليشيات الحوثي في صرواح غرب مأرب.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الإليكتروني، اليوم الخميس، أن "الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، من إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين للحوثيين في جبهة صرواح غرب مأرب".

وأضافت أن "الطائرتين المفخختين أسقطتا أثناء تحليقهما باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان"​​​.

يأتي ذلك غداة إسقاط قوات الجيش اليمني، طائرة حوثية مسيرة في جبهة صرواح غرب مأرب.

واتهمت الدفاع اليمنية الحوثيين بـ"مواصلة إرسال الطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء".