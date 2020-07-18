فنزويلا تستقبل أول شحنة من برنامج الأغذية العالمي

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الخميس في بيان أنه قام بتسليم أولى شحناته من المواد الغذائية إلى فنزويلا عبر مدينة ماراكايبو.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، بدأ البرنامج التابع للأمم المتحدة "برنامجا للوجبات المدرسية للأطفال الضعفاء والكوادر المدرسية".



وتتكون الشحنة التي تشمل 42 ألف عبوة غذائية، من الأرز والبقوليات والملح والزيت النباتي.



ووفقا للبيان، سيتم توصيل الأغذية إلى منازل التلاميذ، بسبب إغلاق المدارس جراء جائحة فيروس كورونا.



ويهدف برنامج الأغذية العالمي إلى الوصول إلى 185 ألف طفل وكادر مدرسي بنهاية هذا العام، و5ر1 مليون شخص بنهاية العام الدراسي 2022-2023.



وسيتولى البرنامج إدارة سلسلة الإمدادات بدءا من شراء الأغذية إلى توزيعها على المدارس.