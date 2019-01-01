البنك المركزي في تشيلي يعلن عودة الاقتصاد لمستويات ما قبل الجائحة

قال محافظ البنك المركزي في تشيلي، ماريو مارسيل، اليوم الخميس، إن النشاط الاقتصادي للبلاد عاد إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، بعد قفزة تجاوزت التوقعات في مايو الماضي.



وارتفع مؤشر "إيماسيك" للناتج المحلي الإجمالي في تشيلي، بنسبة 6ر2% في شهر مايو، مقارنة بالشهر السابق عليه.



وتجاوز الرقم متوسط 5ر1%، لتوقعات محللين في مسح أجرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال البنك المركزي اليوم الخميس إن النشاط الاقتصادي قفز بنسبة 1ر18% مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام.



ونقلت بلومبرج عن مارسيل قوله في فعالية أقيمت عبر الانترنت بعد صدور البيانات إنه "من خلال أرقام مايو، استعدنا مستوى النشاط الذي سجلناه في فبراير عام 2020".



وقال: "عندما أصدرنا توقعاتنا بنهاية العام الماضي، اعتقدنا أن هذا سيحدث بنهاية عام 2021، أو بداية عام 2022. وعلى أرض الواقع، تحقق الآن في مايو".



ويحقق التعافي الاقتصادي لتشيلي تقدما بفضل الانفاق الحكومي، إلى جانب قوة معدلات الاستهلاك، والطلب على النحاس الذي يعد أهم صادرات البلاد.



وأشار البنك إلى أنه يقترب من الإقدام على أول زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 2019، بسبب ضغط النمو على التضخم.