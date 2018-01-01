الرئيس الألماني يودع نظيره الإسرائيلي المنتهية ولايته

ودع الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير نظيره الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس في القدس.

وقال شتاينماير في نهاية خطاب عاطفي: "عزيزي روفي، فترة ولايتك تنتهي، وصداقتنا ستبقى"، وقال ريفلين باللغة الألمانية وهو مبتسم "شكرا جزيلا"، وذلك قبل أن يتعانق الاثنان.

وأضاف شتاينماير، أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين إسرائيل وحماس المسيطرة في قطاع غزة تظهر "أن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني ليس هادئا على الإطلاق"، لافتا إلى أنه ليس هناك أية بدائل عن حل الدولتين على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق حاليا بصفة خاصة بتوفير حد أدنى من الثقة بين الجانبين.

وأضاف أنه يعتزم التحدث عن ذلك مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وتابع شتاينماير أن ألمانيا وإسرائيل متفقتين على أنه يجب الحيلولة دون تسلح نووي لإيران، موضحا أن هناك فقط اختلافات في الرأي حول الطريق السليم لتحقيق ذلك.

وأشاد ريفلين بالرئيس الألماني بوصفه صديقا مقربا، لافتا إلى أن هناك أهمية رمزية كبيرة في أن الرئيس الألماني هو آخر رئيس دولة يستقبله وهو في منصبه، مؤكدا أن ألمانيا، تحت قيادة شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كانت شريكا مهما في مكافحة معاداة السامية.

ويعتزم شتاينماير بعد ذلك الالتقاء بالرئيس الإسرائيلي المنتخب حديثا إسحاق هرتسوج لتناول الغداء سويا، وسوف يجري الرئيس الألماني محادثات أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت وزير الخارجية جابر لابيد.