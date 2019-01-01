مطار الأقصر يحتفل بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو عبر البالون الطائر

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قام فريق من العلاقات العامة بتعليمات من الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي بتعليق لافتات بشعار علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المنطاد الطائر بأرض إقلاع البالون مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظاً على سلامة الركاب والعاملين بأرض إقلاع البالون، وذلك ضمن احتفالات الشركة المصرية للمطارات بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وبهذه المناسبة، هنأ الطيار مدير مطار الأقصر الدولي رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم والعاملين بقطاع الطيران بذكرى الثورة المجيدة مؤكداً على أن ثورة 30 يونيو صححت مسار البلاد كونها فخر واعتزاز لكل مصري استطاع أن يصنع قراره لينهض بالدولة المصرية الجديدة.

وحث فريد جميع العاملين بالتحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار واستلهام روح الثورة المثابرة والعزيمة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لمصرنا الحبيبة ولقطاع الطيران المدني.