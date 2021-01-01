نسرين أسامة أنور عكاشة: أشكال الظلم كانت منتشرة وقت حكم الإخوان بشكل واسع

قالت المذيعة نسرين أسامة أنور عكاشة، إنها عانت من التعسف الشديد خلال حكم الإخوان، فترة عملها كمذيعة بـ«راديو مصر»، مشيرة إلى نقل 2 من زملائها بلا أسباب لمجرد نشر خبر من الوكالة متعلق بافتتاح الرئيس المخلوع محمد مرسي لكوبري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن فريق عمل الراديو حاول مواجهة الأمر ومنع الظلم الذي يتعرضون له، مؤكدة أن أشكال الظلم كانت منتشرة وقت حكم الإخوان بشكل واسع.

وذكرت أن الأمر انتهى بحالة غضب شديدة انتابت جميع العاملين داخل الراديو ما قبل ثورة 30 يونيو بشهرين، قائلة إن البعض لم يستطع استكمال العمل، فضلًا عن أن البث المباشر للمحطة توقف، الأمر الذي كان له صدى كبير.

وأشارت إلى أن الإعلاميين خلال حكم الإخوان كانوا يعملون بمنطق «30 يونيو جاية ويا إحنا يا أنتم»، وفقًا لوصفها، قائلة إنهم تعرضوا بعد تلك الأزمة لاستدعاء من رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت.

ولفتت إلى أن الذي استدعاهم شخص تم تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية بلا خبرة أو شيء يستدعي توليه للمنصب، منوهة إلى أن الجلسة تضمنت تهديدات مباشرة وغير مباشرة ومبطنة لكل شخص موجود.

وتابعت أنها سألت هذا الشخص عما تستطيع فعله للتظلم نتيجة للتعسف الذي يحدث والظلم الواقع، مستطردة عن رد فعل المسؤول: «رد عليا بمنطق أعلى ما في خيلك اركبيه، وتوجهي إلي القضاء ومن ترغبين في التوجه إليه وجربي الحصول على حقك».