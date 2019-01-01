الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتلقى رسالة من نظيره الأمريكي جو بايدن

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تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي جو بايدن بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الـ59 لعيد الاستقلال في 5 يوليو الحالي.

وأكد بايدن في رسالته على رمزية عيدي استقلال البلدين بتاريخهما المتقاربين، وتقديره للشراكة والجهود الثنائية لدعم الاستقرار في المنطقة، خاصة في ليبيا والساحل، متمنيا توسيع التعاون وتعميقه مع الجزائر اقتصاديا وثقافيا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

من جهته، عبر الرئيس الجزائري باسمه وباسم شعب بلاده عن خالص تهانيه في رسالة بعث بها الى نظيره الأمريكي والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ245 لاستقلال الولايات المتحدة الذي يصادف 4 يوليو.

ونوه تبون بالتقدم الكبير المحقق لتوطيد العلاقات والتعاون بين البلدين، مؤكدا إرادة الجزائر التامة في ترقيتها إلى شراكة اقتصادية أكثر نجاعة.