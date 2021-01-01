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الإمارات: 8 وفيات و1675 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي - د ب أ
نشر في: الخميس 1 يوليه 2021 - 1:57 م | آخر تحديث: الخميس 1 يوليه 2021 - 1:57 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1819 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1675 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 634 ألفا و582 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1556 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 612 ألفا و998 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 291 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


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