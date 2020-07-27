أكد الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز أنه حلمه هو الإنضمام للنادي الأهلي فى الفترة المقبلة ويحاول اقناع إدارة ناديه للموافقة على تحقيق حلمه.

وقال سيرينو فى تصريحات تليفزيونية له مساء اليوم : أنه يرغب في الإنضمام للنادي الأهلي فى الفترة المقبلة نظرا لأنه النادي الأكبر فى القارة الأفريقية ويقوده فى الفترة الحالية بيتسو موسيماني وهو المدرب الذى طور من قدراته، مؤكدا أنه يحاول تقريب وجهات النظر بين الأهلي وصن داونز خلال المفاوضات خاصة وأن عقده لازال يتبقى به موسمين .

وعن سبب تفضيله للأهلي قال سيرينو : إن الأهلي هو الأكبر فى افريقيا وصاحب تاريخ كبير وقادر على حصد كل البطولات التى يشارك فيها ، مؤكدا أنه منذ بدء المفاوضات مع الأهلي العام الماضي وأصبح يحلم بارتداء قميص الأهلي.

وأكد سيرينو أنه يثق فى قدراته وأنه لايلتفت كونه أكمل 30 عاما مضيفا أنه يتمتع بقدرات فنية وبدنية جيدة .

وأشار لاعب صن داونز أنه لايوجد تواصل مع وسطاء الأهلي كما كان فى الفترة الماضية وقت المفاوضات الرسمية.

ورفض سيرينو توقع الفائز من المباراة النهائية لدروي أبطال افريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز مؤكدا أن الفريقين بذلوا مجهودا كبيرا للوصول للنهائي.

