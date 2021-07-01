الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة من إصابات كورونا بحلول الخريف

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، من أن القارة قد تشهد موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا بحلول فصل الخريف.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوج، في مؤتمر صحفي اليوم، إن تخفيف القيود في الكثير من الدول وزيادة نشاط السفر يزيد من خطورة الإصابة بالفيروس.

وبعد 10 أسابيع من التراجع، ارتفع عدد حالات المصابين بالفيروس في أوروبا مجددا بنسبة 10% الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التعليقات على خلفية تفشي سلالة دلتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، وتعتبر سريعة الانتشار.

وقال كلوج: "هذا يحدث في ظل وضع متطور سريعا: سلالة جديدة مصدر قلق، هى سلالة دلتا، وفي منطقة مازال بها الملايين لم يحصلوا على التطعيم على الرغم من الجهود الكبيرة من جانب الدول الأعضاء".

وأوضح أنه بحلول شهر أغسطس، سوف تصبح هذه السلالة المهيمنة في المنطقة الأوروبية. وحتى بحلول ذلك الوقت، لن يكون جميع المواطنين قد حصلوا على التطعيم، لذلك هناك خطورة ظهور موجة جديدة من الإصابات.

وأوضح كلوج: "سلالة دلتا تتجاوز سلالة ألفا سريعا للغاية عبر ظهور متكرر ومتعدد، وهذا يتضح من خلال زيادة حالات الوفاة ومعدلات الدخول للمستشفيات".

وأضاف: "التأخر في الحصول على اللقاح يوقع خسائر في الأرواح والاقتصاد، وكلما تباطأت وتيرة اللقاح، كلما ظهرت سلالات أخرى".

وناشد جميع من يرغبون حاليا في حضور مباريات كرة القدم أو يعتزمون القيام برحلة دراسة المخاطر بعناية وحماية أنفسهم.