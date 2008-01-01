روسيا تؤكد استعدادها لدعم طاجيكستان في حال زيادة التهديدات الإرهابية من أراضي أفغانستان

أكدت روسيا استعدادها لمساعدة طاجيكستان في حال زيادة التهديدات الإرهابية من أراضي أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية.

وقال رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما "الغرفة السفلى للبرلمان" الروسي فلاديمير شامانوف، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس- إن روسيا ستقدم لطاجيكستان المساعدة اللازمة في حال زيادة التهديدات الإرهابية من أراضي أفغانستان، وذلك في إطار التزاماتها كدولة عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأدلى شامانوف بهذا التصريح قبل اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في دوشنبه.

وقال شامانوف، عضو الوفد الروسي، في تصريح للصحفيين إنه: "إذا لزم الأمر، سنقدم بالطبع مساعدة شاملة لطاجيكستان في إطار التزامات منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وبطبيعة الحال، لن نتركها بمفردها".

وشدد شامانوف على أن: "لجنتنا تتخذ إجراءات منهجية لتقييم الوضع. لقد منعنا منذ عدة سنوات نقل جزء من تشكيلات العصابات بواسطة طائرات دول أوروبية وأمريكية إلى شمال أفغانستان، مما يعني أن الوضع يخضع لمراقبة مستمرة".