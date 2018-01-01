أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن الموعد النهائي للأعلان الرسمي عن صفقة انتقال كريم فؤاد لاعب الفريق لصفوف النادي الأهلي.
وقال الطويلة في تصريحات تلفزيونية:" المفاوضات مع الأهلي بخصوص كريم فؤاد تسير بشكل جيد وتم الاتفاق على نقاط رئيسية، ولكن لن يتم الإعلان عن الصفقة في الفترة الحالية".
وأضاف:" شعرت خلال مكالمتي مع الكابتن محمود الخطيب بأن هناك حالة تركيز كبيرة للمواجهة القوية والصعبة بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي".
وأكمل:" فضلنا تأجيل الإعلان لما بعد مباراة كايزر تشيفز حتى يكون الفريق في حالة تركيز كاملة".
وتابع:" صفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي ستزيد عن 15 مليون جنيه".
وأوضح:" حددنا سعر 15 مليون جنيه لبيع اللاعب من عامين، وبالتأكيد بعد انضمامه للمنتخب الأوليمبي ووصول عروض أوروبية لضمه كان لابد من الزيادة عن الرقم السابق المطلوب".
وواصل:" كريم فؤاد لاعب محترف كان لديه رغبة كبيرة في حالة عدم وصول عرض مناسب من أوروبا أن ينتقل للنادي الأهلي".
وأتم:" لم نبالغ في أي زيادات على النادي الأهلي ولكن هناك بعض المميزات الأخرى ستكون على فترات".