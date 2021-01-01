الفاتيكان يترأس وقفة يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان

حيّا قداسة البابا فرنسيس في بيت القديسة مارتا بالفاتيكان صباح اليوم الخميس، رؤساء الكنائس في لبنان لمناسبة “يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان” الذي دعا إليه بابا الفاتيكان في كلمة وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي في الثلاثين من مايو الماضي.

وكان البابا قد قال إنه سيلتقي في الفاتيكان في الأول من يوليو قادة الجماعات المسيحية الموجودة في لبنان، ليوم تأمُّل حول الوضع المقلق في البلاد وللصلاة معًا من أجل عطية السلام والاستقرار.

وذكرت وكالة الانباء الابطالية ان الجميع توجهوا سيرا على الأقدام من بيت القديسة مارتا إلى بازيليك القديس بطرس حيث كانت هناك وقفة لتلاوة "صلاة أبانا"، التي رفعها الجميع باللغة العربية، بمن فيهم البابا، وتتخلل "يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان" ثلاث جلسات مغلقة في القصر الرسولي بالفاتيكان بينما يُختتم اليوم عند الساعة السادسة مساء في بازيليك القديس بطرس بصلاة مسكونية من أجل السلام.

وقد ذكّر قداسة البابا فرنسيس في كلمة وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي الثلاثاء الماضي بيوم التأمل والصلاة من أجل لبنان في الأول من يوليو ٢٠٢١، قائلا "أدعوكم جميعاً للاتحاد روحيا معنا والصلاة من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر بها ويُظهر للعالم مجددا وجهه، الذي هو وجه سلام ورجاء".