أردوغان: تجاوزنا 50 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده تجاوزت 50 مليون جرعة تطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكد أردوغان أن اللقاح هو أكثر سلاح فعال في الكفاح ضد الفيروس.

وأضاف، على موقع تويتر: "مع لقاحنا المحلي توركوفاك الذي سندخله الخدمة قريبا، سنواصل كفاحنا ضد كورونا بشكل أقوى".

وأعرب أردوغان، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، عن ثقته بأن مستقبل البلاد من ناحية الوباء سيكون أفضل بكثير.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية حاليا ثلاث لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ في" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وأطلقت تركيا في يناير الماضي حملتها للتطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم كبار السن. ويبلغ عدد سكان تركيا نحو 84 مليونا.