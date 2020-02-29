مصرع وإصابة 17 شخصا من قرية واحدة بملوي في انقلاب سيارة ربع نقل

لقي شخصين مصرعهم، وأصيب 15 آخرين؛ نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل مركز ملوي بالمنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل مركز ملوي جنوب المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والجهات الأمنية وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل مركز ملوي بالمنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهم: "شرقاوي ع ع 26 سنة عامل، صلاح ح م 20 سنة عامل، ومقيمين تونا الجبل مركز ملوي، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وإصابة 15 آخرين وهم علاء خ ج 26 سنة، أحمد ش م 25 سنة، شعبان ك ع 60 سنة، إبراهيم د ع 20 سنة، علاء م ا 35 سنة، حسن ع ع 20 سنة، رائد ر ع 20 سنة، أحمد أ ع 21 سنة، محمود ع ع 22 سنة، خلف ص ك 43 سنة، فخرى ع 55 سنة، محمود م ع 20 سنة، وجميعهم عمال ومقيمين تونا الجبل، وجمال ف ع 27 سنة، أحمد ي ر 22 سنة، عصام خ م 42 سنة، مدرسين، ومقيمين تونا الجبل، وتراوحت إصابتهم جميعا بين كدمات وسجحات وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة وقائدها وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.