 نادي وقصر ثقافة المنيا يحييان ذكرى ثورة 30 يونيو بحفل وطني غنائي - بوابة الشروق
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نادي وقصر ثقافة المنيا يحييان ذكرى ثورة 30 يونيو بحفل وطني غنائي

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 1 يوليه 2021 - 3:31 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يوليه 2021 - 3:31 ص

نظم نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا حفل فني، مساء اليوم، احتفالًا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك بتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة بالمقر الرئيسي للنادي.

بدأت فعاليات الحفل، بفقرات للفنون الشعبية أبرزها التحطيب و التنورة، واستئناف الحفل بفقرات غنائية فردية وجماعية لفريق قصر الثقافة بقيادة المايستروا عصام الشاذلى.

وشهد الحفل إعجابا وإقبالا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي وذويهم، وسط تفاعل كبير مع الفقرات الغنائية الوطنية.

أقيمت الحفلة تحت إشراف الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط الاجتماعي والثقافي، والدكتورة رانيا عليوة مدير قصر ثقافة المنيا.

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