محمود العسيلي يطرح أحدث أغانيه «على خدك»

طرح الفنان محمود العسيلي فيديو كليب أغنيته الجديدة «على خدك»، من ألحانه، وكلمات أمير طعيمة، وتوزيع علي فتح الله، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب».



وتقول كلمات الأغنية :«حياتي لما غيبتي شوية عليا وبعدنا يومين.. ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين.. وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش.. وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش.. وعلى خدك ادي بوسة على خدك.. وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك.. وكفاية اللي احنا ضيعناه».



يذكر أن محمود العسيلي طرح قبل 3 أشهر فيديو كليب أغنية «بقيت معايا»، من كلمات سارة فراج، وألحان إيهاب عبد الواحد ومحمود عسيلي، وتوزيع أمير هداية، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب».





