الرئيس الألماني يتوقع استمرار الائتلاف الحكومي في إسرائيل لفترة طويلة

أعرب الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، عن اعتقاده بعد أول محادثات يجريها مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأن هناك مؤشرات تدل على أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل سيستمر لفترة طويلة.



وقال شتاينماير، وهو وزير خارجية سابق، في القدس اليوم الخميس، إن لديه انطباعًا بتوافر الاستعداد المطلوب لدى جميع أطراف في الائتلاف الذي يضم ثمانية أحزاب، للتوصل إلى حلول وسطىة.



وأضاف شتاينماير: "لكن ليس هذا فحسب، بل شعرت أيضًا بالرغبة القوية في ضرورة ألا يبقى هذا الائتلاف لفترة قصيرة، فهو يأخذ استعداده للاستمرار، ليصبح حكومة دائمة".



وكان شتاينماير أجرى في وقت سابق محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد.



وفي أعقاب ذلك، أشاد الرئيس الألماني بالائتلاف الجديد وقال إنه يرى أن من الأمور الإيجابية أن الائتلاف حدد أولوياته بشكل مشترك، مشيرًا إلى أن الأولوية الأولى هي "التغلب على الاستقطاب والانقسام، بعدما زادت حدتهما في المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة"، موضحًا أن هذا الأمر يتطلب مثل هذا الطيف الواسع من الأحزاب السياسية.