أصدرت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، جدولا جديدا لأسعار المحروقات تبين زيادتها في حدود 15%.

ووفق الجدول، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بواقع 9000 ليرة، و98 أوكتان بواقع 9300 ليرة والمازوت بواقع 8300 ليرة والغاز 4000 ليرة.

وبحسب الجدول، أصبحت أسعار البنزين 95 أوكتان 70 ألفا و100 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 72 ألفا و200 ليرة، والمازوت 54 ألفا و400 ليرة، والغاز 41 ألفا و600.

وتعد هذه الزيادة الثانية خلال 48 ساعة حيث صدر أول أمس الثلاثاء جدول أسعار تبين خلاله ارتفاعها بنسبة تجاوزت 30% لتبلغ أسعار البنزين 95 أوكتان 61 ألفا و100 ليرة ، والبنزين 98 أوكتان 62 ألفا و900 ليرة ، والمازوت 46 ألفا و100 ليرة ، والغاز 37 ألفا و600.

وكان سعر البنزين 95 أوكتان قبل الزيادة 45 ألفا و200 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 46 ألفا و600 ليرة، والمازوت 33 ألفا و300 ليرة، والغاز 28 ألفا و400 ليرة.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ 14800 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.