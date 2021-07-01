بريطانيا تقترح الانسحاب من قواعد «ميفيد 2» المالية للاتحاد الأوروبي

كشفت بريطانيا اليوم الخميس عن خطط للانسحاب من بعض القواعد الرئيسية لأسواق المال في الاتحاد الأوروبي على أساس أن تلك القواعد مكلفة ومعرقلة للقطاع المالي البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وقالت وزارة الخزانة البريطانية في أكثر مقترحاتها تفصيلا بشأن القواعد المستقبلية لأسواقها المالية منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، إن قواعد الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "ميفيد2" (الأسواق في توجيه الأدوات المالية) تفرض أعباء إدارية على المتعاملين ولا تناسب الأسواق العميقة للأسهم والمشتقات والسلع في حي المال ببريطانيا "لندن سيتي".



وقالت الوزارة في تقرير يتكون من 72 صفحة إن الحكومة ترى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة مهمة للتأكد من أن لديها التشريعات التي تناسب بريطانيا "وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هو تعديل النظام الحاكم للأسواق الثانوية للتأكد من أنه يعكس وضع بريطانيا كواحدة من أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم".



وتتضمن التعديلات البريطانية المقترحة، إلغاء "الحدود القصوى للحجم المضاعف" على جزء تداول الأسهم التي يمكن أن تتم في الأسواق الثانوية، على أساس أن هذه الخطوة يمكن أن تقلل تكلفة التداول. كما تتضمن الخطة إلغاء ما يسمى بالتزام تداول الأسهم الذي يحدد مكان بيع وشراء الأسهم.