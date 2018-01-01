أجرت وزارة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بنظيرتها النرويجية إينه ماريا إريكسين سورايده.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، قدمت «المهدي» تنويراً عن تطورات الأوضاع بالسودان وأهمها نجاح مؤتمر باريس، والنموذج الناجح الذي قدمته حكومة الفترة الانتقالية والتناغم بين مكونيها المدني والعسكري، وإعلان صندوق النقد الدولي عن وصول السودان نقطة القرار التي تؤهله للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون «الهيبك».



كما قدمت الوزيرة شرحاً مفصلاً عن موقف السودان حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والأسباب التي دعته إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الأزمة.



وعبرت عن تطلعها إلى دعم النرويج بصفتها عضواً بمجلس الأمن لموقف السودان وإلى حث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل آحادي لما يمثله من تهديد لسلامة الملايين من المواطنين السودانيين وسلامة المنشآت الحيوية بالسودان، وإلى استئناف المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي مع تفعيل دور المراقبين من أجل تسهيل عملية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم في إطار زمني محدد تتفق عليه الأطراف الثلاثة.



وأكدت وزيرة الخارجية حرص السودان على حل الخلاف ودياً وحرصه على إقرار الأمن والسلم في الإقليم.



من جانبها، أشادت الوزيرة النرويجية بجهود حكومة الفترة الانتقالية، مؤكدة وقوف بلادها مع السودان في موقفه المشروع بشأن سد النهضة، ودعت الأطراف الثلاثة للانخراط في عملية التفاوض مع الإرادة السياسية لحل الخلاف والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الأطراف.