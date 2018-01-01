توجه الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، واصفًا إياها بأنها «ثورة الشعب والقرار».



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، إن كم الإنجازات على مستوى الجمهورية بالكامل يستحق التأمل، بالرغم ما تمر به الدولة من تحديات كبرى وأزمات متلاحقة وآخرها جائحة كورونا.



وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر أن يعيش الشعب المصري حياة تليق به، وتسخير كل أجهزة الدولة لتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن الرئيس وجه بالاهتمام بكل الفئات.



ولفت نائب محافظ كفر الشيخ، إلى أن شعار كفر الشيخ تحول إلى محافظة الأمل والمستقبل، موضحًا أن الرئيس أمر بإقامة مشروعات قومية عملاقة ومنها محطة كهرباء البرلس.



وذكر أن محطة كهرباء البرلس تعد من أكبر 4 محطات على مستوى الشرق الأوسط، مضيفًا أن مشروع الاستزراع السمكي بغليون أدى إلى زيادة إنتاجية المحافظة من 38% إلى 42%.



وأشار إلى أن المشروعات القومية بالمحافظة شملت إقامة مصانع الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط بقيمة استثمارات 24 مليون دولار، قائلًا إن تلك المصانع تعتمد على فصل المعادن من الرمال السوداء والتي تمثل قيمة مضافة كبيرة للصناعات المختلفة.



وأوضح أن المحافظة ستشهد افتتاح أكبر مركز أورام على مستوى الشرق الأوسط بتكلفة 460 مليون جنيه، خلال أسابيع قليلة، مستطردًا أن المركز يضم 97 سريرًا، و67 غرفة إقامة، و14 غرفة إقامة فندقية.





