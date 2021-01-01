صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الثانية في برنامج تمويل الأردن

أعلنت وزارة المالية الأردنية، اليوم الخميس، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أنهى بنجاح المراجعة الثانية للأردن في برنامج التمويل الممتد بعد تحقيق جميع الأهداف المالية العامة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية لبرنامج "تسهيل الصندوق الممتد" في الأردن.

وأوضحت الوزارة أن موافقة الصندوق على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة في زخم الإصلاح في الأردن واستقراره المالي وذلك بعد أن احتفظت "ستاندرد آند بورز"، و"فيتش"، و"موديز" مؤخرًا بالتصنيفات الائتمانية السيادية للأردن.

وبينت الوزارة أن الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التهرب الضريبي بدلا من رفع أو فرض أي أعباء ضريبية جديدة.