مسئولة أممية تشيد بالإنجازات التي تحققت في مجال تمكين المرأة المصرية

أشادت سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية بسرعة الإنجازات التي تتحقق في مجال تمكين المرأة في مصر، قائلة "إن مصر خطت خطوات جاده في هذا الملف خلال السنوات الماضية"، معربه عن سعادتها بما تحقق للمرأة المصرية حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماعها افتراضيا مع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين ومناقشة عدد من المقترحات للنهوض ودعم ملف المرأة في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة.

وأعربت ميخائيل عن سعادتها بالحديث مع الدكتورة مايا مرسي والاستفادة من خبرتها الطويلة في مجال المرأة ،مرحبة بالتعاون القائم بين المجلس وهيئة الامم المتحدة للمرأة ، مؤكدة حرص الهيئة على مواصله الجهد والعمل من اجل تعزيز دور المرأة في المجتمع.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أن المرأة المصرية حققت العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة المستويات وبشهادة الجميع، مشيرة إلى أن ملف المرأة في مصر في تقدم مستمر بفضل الدعم الذي تتلقاه من القيادة السياسية المساندة لها.

وأوضحت أن المجلس يعمل على تمكين المرأة على كافة المستويات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس واقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمنبثقة من رؤية مصر 2030.

واشارت الى أن ملف التمكين الاقتصادي من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس، وأهم تحدي يواجهنا فى هذا الملف هو فتح مجالات للمرأة للمشاركة في سوق العمل، مؤكدة ضرورة اهتمام الأمم المتحدة للمرأة بدعم هذا الملف الهام خاصة في المنطقة العربية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى نقل تجارب الدول المختلفة والخاصة بالنهوض بالمرأة حول العالم ، بهدف استخلاص التجارب الناجحة منها والتعرف على كيفية التغلب على العقبات والتحديات المختلفة والاستفادة منها في عالمنا العربي المعاصر.