قطاع التصنيع في الهند ينكمش في يونيو للمرة الأولى منذ 11 شهرا

أظهرت نتائج مسح أجرته مؤسسة "آى إتش إس ماركيت" للأبحاث الاقتصادية، أن قطاع التصنيع في الهند انكمش في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 11 شهرا، نتيجة للإجراءات المكثفة التي تم اتخاذها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي إلى 48.1 في يونيو، مقابل 50.8 في مايو.

وتعكس هذه القراءة أول انكماش للقطاع منذ يوليو من العام الماضي. وتشير أي قراءة دون 50 إلى انكماش في هذا القطاع.

وقالت بوليانا دي ليما المديرة المشاركة للاقتصاد في آي إتش إس ماركيت إن "تفاقم أزمة كورونا في الهند كان له تأثير ضار على القطاع التصنيعي".

وتراجعت الطلبات الجديدة في يونيو كما انخفضت طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ عشرة أشهر. وانخفض الإنتاج أيضا في يونيو منهيا سلسلة من النمو استمرت عشرة أشهر.

وتراجعت مستويات الشراء بوتيرة من بين أسرع المعدلات لشهر يونيو على الإطلاق.

وتراجعت ثقة الأعمال بشكل طفيف في يونيو بسبب حالة الغموض بشأن الوباء.