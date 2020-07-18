القضاء الألماني: نظر 4 قضايا لإيداع منفذ هجوم فورتسبورج بمصحة نفسية

أعلنت المحكمة الابتدائية في مدينة فورتسبورج الألمانية، اليوم الخميس، أنها نظرت أربعة إجراءات لإيداع منفذ هجوم الطعن في المدينة بشكل مؤقت مصحة نفسية أو تعيين مشرف له، وذلك قبل ارتكابه جريمته يوم الجمعة الماضي، لكنها لم تأمر بذلك في أي من هذه القضايا.



وأوضحت المحكمة أن إحدى المؤسسات التي تعالج الرجل طلبت في أحد هذه الإجراءات تعيين مشرف لكن المحكمة رأت عدم توفر أسانيد كافية تدعم إصدار قرار بهذا الخصوص وأنها لم تجد حاجة إلى استصدار قرار من المحكمة في إجرائين آخرين، بينما كانت المحكمة تتابع نظر الإجراء الرابع في الوقت الذي وقعت فيه الجريمة.



يذكر أن الصومالي، الذي يبلف من العمر 24 عاما، شن هجوم طعن على مجموعة أشخاص في قلب مدينة فورتسبورج يوم الجمعة الماضي بشكل عشوائي، وبدون سابق تحذير، ما أسفر عن مقتل 3 نساء، 24 و49 و82 عاما، وإصابة سبعة أشخاص آخرين حالة بعضهم خطيرة.



وكانت المحكمة الابتدائية تنظر في أمر هذا الشخص حتى وقت قصير قبل الجريمة، وأشارت المحكمة إلى أن تحقيقات مركز الرعاية في فورتسبورج توافرت لديه مؤشرات على حاجة الرجل إلى الرعاية بسبب معاناته اضطرابات نفسية.



وذكرت المحكمة أنها كلفت خبيرة في الثالث والعشرين من يونيو الماضي بإعداد تقرير، وبعد ذلك بيومين ارتكب الرجل جريمته بينما كان الإجراء لا يزال مطروحا أمام المحكمة.



وكانت الحالة النفسية للرجل لفتت الأنظار في وقت سابق مرارا، ودخل إلى مصحات نفسية، وقالت صحيفة "ماين-بوست" إنه دخل المصحة خمس مرات.



وفي الرابع عشر من الشهر الماضي تم التقدم بإجراء لتعيين مشرف للرجل بناء على طلب من مؤسسة كانت تعالج الرجل، وقالت المحكمة إنها لم تصدر أمرا بتعيين مشرف لعدم توافر ما يكفي من الأسانيد التي تفيد بضرورة تواجد مشرف.



وكان الرجل تعرض لحالة نفسية متردية في الرابع عشر من الشهر الماضي وتوجه على متن سيارة إلى إحدى المصحات، ورغم ذلك لم تصدر المحكمة قرارا بإيداعه مؤقتا في المصحة وقالت المحكمة إن القرار يرجع إلى أن المصحة استبعدت تشكيله خطرا على الآخرين.