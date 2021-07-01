الإمارات تمنع سفر مواطنيها إلى 14 دولة

قررت دولة الإمارات، منع سفر المواطنين إلى 14 دولة آسيوية وإفريقية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات في بيان مشترك اليوم الخميس، إن الدول المقرر منع السفر اليها هي دول تم الإعلان مسبقا عن وقف القدوم منها، وهي (الهند، باكستان، بنجلاديش، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، ناميبيا زامبيا، الكونغو، أوغندا، سيراليون، ليبيريا، جنوب إفريقيا ونيجيريا).

واستثنى القرار البعثات الدبلوماسية الإماراتية في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.

وأكد البيان ضرورة "التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية بفيروس (كوفيد 19) وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها".

وشدد على ضرورة التزام مواطني الإمارات بالعزل الصحي في حال إصابتهم بفيروس (كوفيد 19) خلال فترة سفرهم والتقيد بالتعليمات والاشتراطات كافة، الخاصة بالدولة المتواجدين بها وحسب البروتوكولات الصحية مع ضرورة التقيد بالإفصاح عند الإصابة وإبلاغ سفارة الدولة".

وأوضح القرار أنه سيسمح بعودة الإماراتيين المصابين إلى الدولة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة المتواجدين بها وباتباع الإرشادات والاشتراطات الصحية كافة لنقلهم.