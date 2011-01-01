«القومي للمرأة» عن واقعتي طالبة الفستان وفتاة البوركيني: أهم حاجة نمشي في الشارع محدش يكلمنا

رأت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجتمع مُستهلك في الحديث عن قضايا بعينها بشكل متكرر مثل المايوه البوركيني، مؤكدة أن المرأة يحق لها ارتداء ما تريده.

وخلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، سلطت مايا الضوء على واقعتي طالبة الفستان بجامعة طنطا التي تعرضت للتنمر والفتاة التي منعت من نزول حمام السباحة في أحد الفنادق لارتدائها مايوه بوركيني، داعية للمحافظة على حقوق المرأة.

وأضافت أن طالبة جامعة طنطا لم تتوجه للامتحان بالمايوه، وأن فتاة الفندق لم ترتدِ البوركيني في الشارع، معقبة: «أهم حاجة نمشي في الشارع محدش يكلمنا».

في سياق آخر، أوضحت رئيس المجلس أن فترة جائحة كورونا وما رافقها مع الجلوس أكثر في المنزل تزامن معها زيادة في معدلات العنف الأسري ضد المرأة، مؤكدة أن هذا العنف قد يُترجم أيضًا على الأطفال سواء يكونوا ضحايا له أو يمارسونه ضد أقرب الناس لهم.

كما تحدثت مايا عن دور المجلس في مواجهة ظاهرة ختان الإناث، إذ يتم التحرك سريعًا عبر خط نجدة الطفل منعًا للإيقاع بالفتيات في هذا الفعل، كاشفة أن الخط الساخن يتلقى مكالمات من آباء يستفسرون عن فكرة الختان، وهو ما اعتبرته خطوة جيدة للغاية.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق في مارس الماضي، نهائيًّا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".

كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

