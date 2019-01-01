قال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إن فريق عمل متخصصًا من الجهاز أجرى زيارة عاجلة لقريتي أبو حزام وحمردوم اللاتين شهدتا ما وصفت بـ«مذبحة» إثر خلافات ثأرية، وذلك لتحديد احتياجات الأهالي هناك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على شاشة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن مواطني القريتين يعانون من محدودية الدخل وإتساع نسبة الفقر بين الأسر، تتخطى 70%، بالإضافة ضآلة ومحدودية فرص العمل المتاحة هناك أمام المواطنين.

وأوضح أن الجهاز بصدد إعداد خطة تهدف إلى إيجاد فرص عمل مناسبة لأبناء القريتين من خلال إتاحة مشروعات معينة تتماشى مع الطبيعة القروية هناك، لافتًا إلى نقص المشروعات التقليدية التي توجد في أغلب القرى مثل محال البقالة والتجارة وورش الإصلاح.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيعالج هذا الوضع من خلال إتاحة مشروعات خدمية وتجارية أمام المواطنين بدءًا بتعريف المواطنين وتوعيتهم بكيفية تنفيذ مشروع بشكل قانوني ورسمي، مع تقديم كافة وسائل الدعم من إجراءات وتدريب وتمويل ميسر.

وشدد على أن الجهاز يهدف من خلال هذه الجهود إلى إيجاد فرص عمل لائقة ودائمة ما يؤكد للمواطنين بأن الدولة تقف إلى جانبهم وتساعدعم من أجل إيجاد فرص العمل المناسبة، وتوفير مصادر دخل مستمر يغني عن أي احتياجات أخرى، مع خلق جو عام صحي لإقامة هذه المشروعات.

وأكد عبد الملك، أن السعي لتحقيق هذه الأهداف يتضمن تعاونًا مع كافة الشركاء لا سيما وزارة التنمية المحلية ومحافظة قنا، منوهًا بأن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا لكافة الجهود في إيجاد فرص العمل بالتنسيق مع وزارات التضامن والتنمية المحلية والتموين والقوى العاملة.

يشار إلى أن قريتي أبوحزام وحمردوم بنجع حمادي شهدتا قبل أيام، مصرع ١١ شخصا نتيجة مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات ثأرية بينهما.