تحيا مصر: نستقبل تبرعات علاج ضمور العضلات على حساب أمل بكرة 037037

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن مبدأ رعاية صحة المصريين كان له الأولولية القصوى لدى القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى، مشيرًا إلى برامج مبادرة 100 مليون صحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الصندوق شارك بفاعلية في عدد من تلك المبادرات بهدف تفعيل دوره كمعاون لأجهزة الدولة، ذاكرًا أن توفير الأدوية ووسائل التشخيص للامراض الوراثية كانت محل اهتمام الإدارة المصرية.

وأشار إلى تأكيد الرئيس على أداء الدولة لدورها في توفير العلاج لمرضى ضمور العضلات الشوكي، ولكن هذا لا يمنع المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني، لافتًا إلى فتح الصندوق لحساب أمل في بكرة لاستقبال التبرعات وهو «037037».

وأوضح أن الصندوق تحمل قيمة 500مليون جنيه فيما يتعلق بمكافحة فيروس سي، ومليار جنيه لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار، فضلًا عن توفير 1500 ماكينة غسيل كلوي تكلفة الواحدة منها 110 ألف جنيه، وألف كرسي لمرضى الغسيل الكلوي، والذي تبلغ قيمة الواحد منه 11 ألف جنيه.

ولفت إلى توفير صندوق تحيا مصر لـ 500 حضانة بقيمة 200 مليون جنيه، إضافة إلى مبادرات رعاية الأطفال بتوفير مليون نظارة طبية، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت مشاركة الصندوق في تطوير 10 آلاف منزل في عدد من القرى، ويعمل حاليًا على 1874 أخرين.

وذكر أن الصندوق حاليًا يعمل في المرحلة الأخيرة لمشروعات التنمية المتكاملة في مصر النوبة وباقي مراكز محافظة أسوان، موضحًا أن الصندوق بصدد مشروع التنمية المستدامة بقرية سيدي عبدالرحمن، بإنشاء مجمع متكامل للخدمات.

