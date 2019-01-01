السعودية تترأس مجموعة الدول المانحة

أعلن الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة كبار الدول المانحة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن ترؤس المملكة العربية السعودية للمجموعة للعام 2022 - 2023م، واستمرار عضويتها بمجموعة الترويكا للثلاث سنوات القادمة 2021-2024م، وتسليم الرئاسة للعام الحالي لمملكة هولندا.

جاء ذلك خلال مشاركة ممثل المملكة ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي - عبر الاتصال المرئي - في أعمال الاجتماع.

وأشار الغامدي - حسب وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس - إلى أن ترؤس السعودية للمجموعة يعكس ما تقدمه المملكة من جهود حثيثة في خدمة العمل الإنساني، وما تبوأته في المراكز الأولى بوصفها من كبار الدول المانحة في العالم ، حيث بلغت المشاريع الإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز1686 مشروعا نُفذت في 69 دولة حول العالم، شملت قطاعات حيوية مختلفة بقيمة تجاوزت 3 .5 مليار دولار أمريكي.