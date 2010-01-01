لا حديث في أغلب وسائل الإعلام العالمية، سوى عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، والذي انتهى عقده بالفعل مع النادي الكتالوني وأصبح حراً في التوقيع لأي نادٍ، لو لم يجدد عقده مع البارسا.

ميسي الذي تسعى إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا لتجديد عقده في أسرع وقت، ارتبط مستقبله بالكثير من الجدل، فعلى الرغم من أن القرار الأقرب هو الاستمرار فترة أخرى بقميص البلوجرانا، إلا أن ذلك لم يوقف سيل التكهنات حول مستقبل البرغوث الأرجنتيني خاصة مع تأخر تجديد العقد المرهون بتعقيدات مالية تخص اللعب المالي النظيف بين أندية الليجا، وتوازن المصروفات مع المداخيل وأيضا مساعي الإدارة لتخفيض قيمة عقود اللاعبين لتعويض الخسائر المترتبة على تفشي فيروس كورونا.

وبمجرد أن أصبح ميسي لاعباً حراً وغير مرتبط بعقد مع نادٍ الآن، زادت التكهنات والسيناريوهات التخيلية لمستقبل النجم والقائد التاريخي لبرشلونة.

ميسي في سان جيرمان!

من بين أبرز السيناريوهات مساعي باريس سان جيرمان الفرنسي لبناء فريق يحقق الحلم الغائب وهو دوري أبطال أوروبا، بعد الفشل في السنوات الأخيرة في تحقيق ذلك الإنجاز، رغم إنفاق المليارات، فيما سيكون ميسي الحلقة المفقودة في فريق النجوم لجلب الكأس ذات الأذنين بعد الوصول للنهائي العام الماضي ونصف النهائي العام الحالي.

ميسي وسان جيرمان قصة مكررة في كل فترة تُقدم فيها إدارة برشلونة على تجديد عقد ليونيل أو حتى في الأوقات العادية، خاصة في ظل الإنفاق السخي من جانب النادي الباريسي لجلب أفضل نجوم العالم.

وما يعزز تلك التكهنات هو أن العقد القادم لليو سواء مع برشلونة أو غيره ربما يكون الأخير في مسيرته الاحترافية قياساً بوصوله إلى 34 عاماً، الأمر الذي يفرض نظرة مادية نوعاً ما للعقد الأخير.

ميسي والسيتي.. مع بيب من جديد؟

يُجمع الكثير من المحللين على أن أفضل فترات توهج ليونيل ميسي كانت في 2011 تحت قيادة بيب جوارديولا ببرشلونة، ومنذ أن غابت تلك الثنائية بات كل منهما يبحث عن الآخر سواء بعودة بيب إلى البارسا والتي تبدو صعبة، أو بانتقال ميسي إلى فريق آخر يدربه المدرب الإسباني، وقد يتحقق هذا الحلم في السيتي.

فشل مانشستر سيتي في تحقيق حلم دوري أبطال أوروبا رغم الهيمنة المحلية، قد يعزز فكرة التعاقد مع ميسي كخيار مهم في تلك التشكيلة القوية التي ينقصها التأثير والشخصية لحسم الألقاب الكبرى.

ميسي والدوري الأمريكي

ختام معتاد للكثير من النجوم لمسيرتهم، حيث اعتاد أكثر من لاعب على التحول صوب الولايات المتحدة، التي توفر بعض أنديتها عقوداً جيدة، فضلا عن الابتعاد عن ضغوط اللعب للأندية الكبرى حال فقدان المستوى أو عدم تحقيق الأهداف المنشودة دائما.

دافيد فيا وبيرلو وشفاينشتايجر وإبراهيموفيتش وجيرارد وغيرهم كانوا أبرز النجوم الذين تحولوا صوب بلاد العم سام لخوض تجارب أخيرة في مشوارهم باستثناء زلاتان الذي عاد لأوروبا من جديد، فيما يبدو إنتر ميامي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام خيارا عقلانيا لميسي حال تفكيره في الرحيل والبُعد عن الضغوط.

إنتر ميلان.. ورحلة جديدة خارج الليجا

خروج ميسي من برشلونة سيعني بالضرورة خروجه من الليجا ككل، لأنه من المستحيل أن يلعب للغريم ريال مدريد، فضلا عن صعوبة تعاقد أي نادٍ آخر معه.

بالتالي انضمام ميسي لنادٍ أوروبي آخر سيكون بمواصفات معينة وبحسب العقد الذي يمكن أن يقدمه له وأيضا مشروع الفريق وفكرة المنافسة على الألقاب والقائمة القوية من اللاعبين.

إنتر ميلان بدا خيارا تروج له بعض الصحف العالمية، خاصة أنه التعاقد الحلم بالنسبة للنيراتزوري، وفكرة تسويقية مقبولة للغاية بالنسبة للسيري آ، كون البطولة تضم ميسي ورونالدو معاً وتسحب البساط من تحت أقدام الليجا.

زادت طموحات الإنتر أيضا بعد الفوز بلقب الدوري الغائب منذ 2010، ما يسيل لعاب الإدارة من أجل المنافسة على ألقاب أوروبية أيضا ولن يتحقق ذلك إلا بقوام أفضل من اللاعبين، وبوجود جوهرة مثل ميسي.