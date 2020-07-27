اتهامات لنائب رئيس الاتحاد الإسلامي في ألمانيا بالتحريض

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وجه مدع عام في ألمانيا اتهامات للرئيس السابق للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية "ديتيب"، بمدينة جوتينجن، وسط البلاد، بالتحريض، بسبب نشره رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بكراهية معاداة للسامية.

واتهم متحدث باسم المدعي العام في جوتينجن الرجل 53 عاما اليوم الأربعاء بارتكاب أربع مخالفات تحريضية، وبالتغاضي عن جريمة في مناسبة مختلفة.

وتتعلق تهم التحريض بمنشورات عبر فيسبوك وواتساب، واجه بسببها المشتبه به اتهامات بإهانة الأرمن واليهود ونشر نظريات مؤامرة.

ويتردد أن تهمة التغاضي عن جريمة تتعلق بمجموعة صور للمتطرف التركي اليميني محمد علي أغا، الذي حاول اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني في عام 1981.

واستقال المشتبه به من منصبه في مارس الماضي، عندما بدأ التحقيق. وبحسب تقارير إعلامية، ينفي الرجل المزاعم المتعلقة بمعاداة السامية.

ويتردد أن هذه الأعمال وقعت في الفترة بين مايو 2015 وفبراير 2021.

ويعتبر الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية من أكبر المنظمات الإسلامية في ألمانيا، وهو يخضع لإشراف مديرية الشؤون الدينية في تركيا التي تقدم الأئمة وتدفع رواتبهم في حوالي 900 مسجد في أنحاء ألمانيا.