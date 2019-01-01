تركيا تبدأ العودة للحياة الطبيعية مع رفع قيود كورونا

بدأت الحياة في تركيا اليوم الخميس العودة إلى طبيعتها، مع إلغاء القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا.

ووفقًا لتعميم من وزارة الداخلية، من المقرر أن تستأنف جميع أماكن العمل ودور السينما نشاطها، كما سيتم رفع الحظر المفروض على تناول الطعام داخل المطاعم.

وسيجرى رفع القيود والتدابير المفروضة على مرافق الإقامة (مثل الفنادق والأماكن المخصصة للسكن الجماعي)، شريطة الالتزام بقواعد النظافة والكمامة والتباعد.

كما انتهت اعتبارا من فجر اليوم جميع قيود حظر التجول والسفر بين المدن التركية.

وقالت وزارة الداخلية إن شرط ارتداء الكمامة في الأماكن العامة لا يزال قائما، وكذلك الالتزام بقواعد الصحة العامة، والتباعد الاجتماعي.

ويمكن إقامة الأعراس والحفلات الموسيقية، ما دام يتم الوفاء بشروط التباعد الاجتماعي، ولا تزال الرقصات التي لا يمكن الحفاظ فيها على أدنى مسافة من التباعد الاجتماعي ممنوعة.

وحذرت الجمعية التركية لأبحاث الجهاز التنفسي من تخفيف الإجراءات، في ظل انتشار الطفرة "دلتا" الأكثر فتكا في العالم.

يشار إلى تراجع معدل الإصابات الجديدة في تركيا، ويتم حاليا تسجيل ما بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف إصابة جديدة يوميا في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة.

وتلقى نحو 40 مليون نسمة من السكان جرعة واحدة، على الأقل، من لقاحات كورونا.