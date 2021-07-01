سفن روسية تنفذ تمارين رماية بالتزامن مع مناورات أمريكية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن سفنا روسية نفذت تمارين رماية في إطار مناورات تجريها في البحر الأسود بالتزامن مع مناورات بحرية أيضا تجريها أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أخرى.

وذكرت الوزارة أن أطقم سفينتي الإنزال أورسك وساراتوف أطلقت النار على أهداف على السطح وفي الجو.

واختبرت روسيا هذا الأسبوع جاهزية دفاعاتها الجوية في شبه جزيرة القرم. وأعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أن طيارين من وحدات أسطول البحر الأسود وسلاح الجو شاركوا في التدريب، الذي شمل 20 مروحية وطائرة مقاتلة. كما اختبر التمرين جاهزية أنظمة إس – 400 وبانتسير للدفاع الجوي.

وأدت المناورات الدولية في البحر الأسود إلى وقوع سلسلة من الاحتكاكات العسكرية الخطيرة.

وانطلقت الاثنين الماضي في شمال غرب البحر الأسود مناورة "نسيم البحر" التي من المقرر أن تستمر أسبوعين، رغم وصف روسيا لها بأنها تمثل "خطرا أمنيا". وكانت روسيا قد دعت الولايات المتحدة إلى إلغاء المناورة التي يشارك فيها عسكريون وبحارة من أوكرانيا والولايات المتحدة ونحو 30 دولة أخرى.

وهدَف اختبار الدفاعات الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014، إلى إظهار الجهوزية القتالية.

وتقول أوكرانيا، التي تطالب باستعادة شبه الجزيرة، إن روسيا حولت المنطقة إلى قلعة عسكرية.