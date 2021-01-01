أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، إعطاء 51.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ624 ألفا و172 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 26 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.26 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفا و566 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و21 أسبوعا.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.