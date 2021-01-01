البنك المركزي الأوروبي يعلن توقغاته الاقتصادية اليوم

يعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، توقعاته الاقتصادية عقب اجتماع مجلس المحافظين لمراجعة السياسة النقدية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن البنك يعتزم نشر نتائج مراجعة استراتيجيته للنصف الثاني من العام الحالي قبل المنتدى السنوي للبنك يومي 28 و29 سبتمبر المقبل.

ويتوقع المحللون في خدمة "بلومبرج إيكونوميكس"، أن يرفع البنك المركزي معدل التضخم المتوقع إلى 2% في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى أنه سيكون "أقل لكن أقرب من 2%".

وقالت بلومبرج إن مجلس المحافظين سيتخلى عن "التحليل النقدي" كمحور ثان لاستراتيجيته والمعدل المرجعي بالنسبة لمؤشر إم 3 لنمو الإمدادات النقدية.

في الوقت نفسه، من المنتظر أن يشير البنك إلى أن الارتفاع الحالي لمعدل التضخم في منطقة اليورو سيكون مؤقتا حتى إذا استمر لفترة طويلة نسبيا.